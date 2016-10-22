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В СБУ рассказали о причинах возвращения самолета "Белавиа"

Суббота, 22 октября 2016, 14:59

Самолет "Белавиа" было возвращено в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.

Об этом 22 октября сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"На момент получения информации иностранец уже находился на борту авиакомпании "Белавиа", который готовился выполнить рейс в Минск. Мы безотлагательно проинформировали об этом ГП "Украэрорух". К тому времени, когда диспетчер связался с пилотом, самолет уже несколько минут находился в воздухе", - сообщила она.

После проверочных мероприятий в СБУ убедились, что угроза нацбезопасности локализирована. 

При этом сообщение авиакомпании "Белавиа" по возврату самолета в "Жуляны" под угрозой поднять истребители Гитлянская прокомментировала так: "Неужели можно серьезно воспринимать информацию, что истребители могли быть подняты в небо против гражданского лайнера?".

В свою очередь в эфире телеканала "112 Украина" руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что информации о подъеме военных самолетов в связи с ситуацией, которая имела место накануне, нет.

"Думаю, это несколько абсурдно считать, что военные летательные аппараты могут быть применены против гражданского борта", - добавил он.

Говоря о задержанном пассажире в результате проведенной операции Ткачук отметил, что в СБУ пока не разглашают информацию относительно указанного гражданина, не сообщается его национальность или принадлежность к гражданству любой страны.

"Эта информация пока что с ограниченным доступом", - добавил Ткачук.

Как известно, накануне самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800  выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 136 пассажиров и 6 членов экипажа. 

После посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.

Украинская правда 

Темы: СБУавиа
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