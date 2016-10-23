На границе с Польшей в очередях почти 400 авто
Воскресенье, 23 октября 2016, 10:23
Перед пунктами пропуска на границе с Польшей в очередях находятся 395 транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины по состоянию на 8:00 23 октября.
В частности, перед ПП "Ягодин авто" ожидают 140 автомобилей, "Угринов" - 100, "Устилуг" - 100, "Краковец" - 40, "Рава-Русская" - 15.
На других пунктах пропуска в направлении Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы очередей не зафиксировано.
Украинская правда