В украинском Интерполе не знают фактов Матиоса, но готовы помогать

Украинское бюро Интерпола готово оказать полное содействие главной военной прокуратуре в проверке фактов возможного соучастия его работников в избежании уголовной ответственности представителями режима Виктора Януковича.

Об этом заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя в эфире канала "112 Украина" в воскресенье.

"Со своей стороны мы готовы оказать полное содействие главной военной прокуратуре в проверке всех этих фактов", - сказал Неволя.

"Конечно, это повод для того, чтобы посмотреть еще раз на нашу работу, оценить ее, проверить факты. Но пока о конкретных фактах, которыми располагают следователи военной прокуратуры, нам не сообщается. Надеюсь, что в процессе (как сказал главный военный прокурор, на этой неделе) мы сможем получить более подробную информацию об этих фактах и совместно с главной военной прокуратурой их проверять", - отметил руководитель украинского бюро Интерпола.

Он также сообщил, что официального обращения со стороны военной прокуратуры по проверке таких фактов к украинскому бюро Интерпола не поступало.

"Мы готовы к сотрудничеству и не хотели бы выяснять эти вопросы через СМИ", - добавил Неволя.

Как сообщалось, в субботу главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что ГПУ и группа военной прокуратуры, которая расследует уголовные производства, на следующей неделе даст процессуальную оценку вероятной причастности отдельных должностных лиц Нацбюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации Клименко-Курченко, Арбузова и Януковича в избежании уголовной ответственности.

Украинская правда