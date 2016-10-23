Боевики обстреляли поселок под Мариуполем
Воскресенье, 23 октября 2016, 12:07
В воскресенье утром боевики обстреляли поселок Талаковка около Мариуполя.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, обстрелы произошли около 9 утра.
В полицию Мариуполя поступило сразу два сообщения о последствиях обстрела Талаковки боевиками.
Один из снарядов разорвался вблизи газовой трубы по улице Суворова, согласно другому сообщению местной жительницы, по этой же улице горит дом.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Кальмиусского отделение полиции.
Украинская правда