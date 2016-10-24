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Три европейские страны совершат наблюдательный полет над РФ

Понедельник, 24 октября 2016, 03:26

Специалисты из Германии, Греции и Италии совершат наблюдательный полет над территорией России с 24 по 28 октября в рамках Договора по открытом небу.

Об этом сообщил врио начальника национального Центра России по уменьшению ядерной опасности Сергей Забелло, передают "РИА Новости".

"В период с 24 по 28 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Германии, Греции и Италии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - сказал он.

По его словам, во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета. Кроме того, будет контролироваться применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения СААБ-340 не предназначен для применения какого-либо оружия. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты. Это исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Темы: Росcия
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