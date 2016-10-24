АТО: За сутки 35 обстрелов, боевики били из запрещенных минометов

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении зафиксировано 20 провокаций против сил АТО. Боевики совершили обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Широкино, Талаковке, Марьинке и Тарамчуке, а в Красногоровке и Павлополь кроме указанного оружия враг применил минометы калибра 82мм", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики 9 раз нарушили "режим тишины".

По украинских позициям сепаратисты били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районах Новозвановки и Новоалександровки, в Крымском и Счастье - из минометов 82 калибра.

На Донецком направлении террористы 6 раз открывали огонь по силам АТО. В частности, в Луганском они стреляли из минометов калибра 82 мм, в Авдеевке - из гранатометов, пулеметов и минометов 120 калибра.