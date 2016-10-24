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Спасатели советуют не ходить под деревьями и билбордами в понедельник

Понедельник, 24 октября 2016, 09:39

Днем 24 октября в северной половине Украины, восточных областях и Крыму местами порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье кое-где и 25-28 м/с.

Такое предупреждение обнародовал Украинский гидрометцентр.

Поэтому Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под развесистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", – советует ГСЧС.

Прогноз погоды на 24 октября
Прогноз погоды на 24 октября

"Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить по телефону в Службу спасения "101", – добавляют спасатели.

Темы: погода
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