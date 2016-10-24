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За сутки в зоне АТО ранены 7 бойцов – штаб

Понедельник, 24 октября 2016, 12:36

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили 7 военных.

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, 7 воинов получили ранения в результате обстрелов", – сказал он.

Полковник уточнил: 1 ранен – в Попасной, двое – в Авдеевке, двое пострадали в Красногоровке, 1 – в Марьинке и еще один в районе Лебединского.

По словам Лысенко, в Луганской области впервые с лета возобновились боевые действия в районе города Счастье.

В темное время суток в Счастье и Крымском состоялись краткосрочные минометные обстрелы со стороны НЗФ. Также оккупанты провели серию провокаций в течение дня в Новоалександровке Попаснянского района. В Станице Луганской и на Бахмутской трассе в воскресенье было спокойно.

На донецком направлении боевые действия велись в двух точках - Луганском и Авдеевке.

"Оккупанты применяют тяжелое вооружение: за прошедшие сутки по нашим позициям было выпущено почти 100 минометных мин. Львиная доля вражеских обстрелов пришлась именно на авдеевскую промзону. Традиционно враг вел огонь с восточного направления", – отметил полковник.

На мариупольском направлении, по словам Лысенко, продолжается тенденция к снижению интенсивности вражеских обстрелов из тяжелого вооружения.

"В частности, за минувшие сутки по нашим позициям в Красногоровке и Павлополь оккупанты выпустили около 20 минометных мин, что в несколько десятков раз меньше, чем неделю назад. В то же время на южных рубежах – в Водяном и Широкино – активно ведут огонь снайперы противника. В общем неспокойно на всех оборонительных рубежах, однако основные боевые действия, как и раньше, ведут на крайнем севере и юге", – сообщил он.

Также в воскресенье на луганском направлении фиксировались разведывательные полеты вражеских БПЛА.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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