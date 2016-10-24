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Синоптики прогнозируют снег в среду в Киеве

Понедельник, 24 октября 2016, 13:21

В ближайшие дни на северо-востоке Украины пройдут дожди, в среду со снегом, в других регионах без осадков, ночью ожидаются заморозки.

Об этом сообщает 24 октября "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень северо-восточного антициклона; большая часть территории страны останется под влиянием холодной воздушной массы, лишь на запад переместится порция теплого воздуха.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с, на побережье Азовского моря местами 25 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на Левобережье 1-6° мороза, днем 3-8° тепла; в западных и Одесской областях ночью 4-9° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье и Прикарпатье до 16°.

В Киеве без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° .

По данным Центральной геофизической обсерватории, за всю историю метеорологических наблюдений в Киеве в день 25 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1923 году, самая низкая - ночью на отметке 6,8 градусов мороза в 2014 году.

В то же время в среду, 26 октября, в западных, Винницкой, днем также в северных и Одесской областях ожидается дождь, местами сильный, на севере местами с мокрым снегом, на остальной территории – без существенных осадков.

Ветер южный с переходом в западной части на северный, 7-12 м/с, в восточной части и Приазовье кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Левобережье 3-8° мороза; днем 1-6° тепла, на крайнем юге и Закарпатье 7-12°; в западных областях ночью и днем 4-9° тепла.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь, местами с мокрым снегом. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

Темы: погода
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