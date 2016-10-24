В РФ придумали "несимметрический ответ" на возможные новые санкции США

В МИД РФ заявили о подготовке серии мероприятий несимметричного характера на случай возможного ужесточения санкций США.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Санкционная политика США по отношению к России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период, чтобы провести определенную исследовательскую работу, заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме на случай дальнейшего ужесточения санкционного режима", - сказал он.

Напомним, Великобритания и США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против сирийского президента Башара Аль-Асада и его сторонников за их действия в войне в Сирии.

Ранее госсекретарь США Джон Керри не исключил возможность усиления санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.

Европейская правда