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Российская газета написала о масштабных контрабандных потоках в ОРДЛО

Понедельник, 24 октября 2016, 13:57

Российское издание "Новая газета" опубликовала статью о масштабных контрабандных потоках на территории Донбасса, которую контролируют пророссийские боевики.

Об этом говорится в статье российского издания "Новая газета".

Так, убитый в сентябре 2016 руководитель террористической организации "Оплот" Евгений Жилин одним из первых начал возить на неподконтрольную Киеву территорию гуманитарную помощь из России, а назад табак завода "Хамадей".

"Контрафакт из Донецка под любыми торговыми марками стал попадать на российский рынок", - говорится в статье.

Также указывается, что Жилин был в тесных отношениях с олигархом времен президентства Виктора Януковича Сергеем Курченко и некоторое время был "смотрящим" за его бизнесом на Донбассе.

"После победы Майдана схемы Курченко отошли Еремееву (Игорь Еремеев - погибший нардеп Верховной Рады, владелец сети заправок WOG - ред.). Поэтому обоим нужен был посредник на Донбассе (которым и стал Жилин - ред.)", - говорится в статье.

Жилин через руководителя украинского батальона "Харьков-2" Николая Черемухина организовал поставки топлива через мариупольский направление и таким образом Киев закупал топливо у Еремеева, - говорится в статье.

 
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В статье также упоминается директор Ровеньковского нефтебазы Александр Мельничук, который через договоренности с руководителем "ЛНР" Игорем Плотницким разработал план перемещения угля в Украину и Россию с копанок.

"Второй клондайк в Ровеньках - это ювелирный завод "Агат". Его директором был депутат горсовета, член "Партии регионов" Александр Рак", - говорится в статье.

Продукция этого завода, по данным автора, также контрабандой попадает на подконтрольную Киеву территорию.

Также указывается, что к контрабанде сигарет концерна "Хамадей", заводы которого находятся в Донецке и Дебальцево, причастны украинские нардепы Виктор Балога и Михаил Ланьо.

"Выход контрабандных сигарет на Европу шел именно через Мукачево. Для обеспечения выход Виктор Балога и Михаил Ланьо (в криминальном мире "Блюк"), в чьи обязанности входило переправлять табак и алкоголь на Венгрию", - приводятся в статье свидетельство предпринимателя.

Именно на фоне контрабанды у "Правого сектора" и Ланьо возник конфликт летом 2015 года.

Автор отмечает, что за последние несколько месяцев прошла тотальная зачистка контрабандистов.

"Значит, некто желает их взять под свой контроль и устранить конкурентов, а еще — и свидетелей того, что творилось в последние 2 года", - говорится в статье.

Отметим, что автор статьи Юлия Полухина летом 2016 оказалась в центре конфликта со штабом АТО Украины. В июле штаб попросил Службу безопасности приостановить аккредитацию трех журналистов, включая Полухину, которые "обнародовали детали с позиций сил АТО, которые могут стать ориентирами для врага".

"Новая газета" назвала такие обвинения "лживыми".

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Темы: контрабандаДонбасс
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