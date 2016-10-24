Боевики били по силам АТО из минометов, гранатометов и пулеметов

Боевики в понедельник 25 раз открывали огонь в сторону сил антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 15 обстрелов.

"В районах Гранитного и Гнутово боевики использовали стрелковое оружие, в Красногоровке и Павлополе против сил АТО противник вел огонь из минометов калибра 82-мм, а в Широкино и Марьинке - из пулеметов, гранатометов и минометов 120 калибра", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим тишины.

"Обстрелы в Луганском состоялись с применением пулеметов, гранатометов различных систем, вооружения БМП, а в Авдеевке, кроме этого, - из минометов калибра 120-мм", - отметили в пресс-центре.

На Луганщине боевики 2 раза обстреляли защитников Новолександривки из минометов калибра 82-мм и гранатометов.

Украинская правда