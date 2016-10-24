Порошенко подписал закон о пародиях и карикатурах

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым разрешается использовать литературные, художественные и музыкальные произведения для создания на их основе пародий, попурри или карикатур без согласия автора, но с указанием его имени и источника заимствования.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Как известно, Верховная Рада 5 октября своим голосованием поддержала этот закон.

Документом также определяются понятия "пародия", "попурри", "карикатура" на основании правоприменительной практики ЕС.

Ожидается, что принятие законопроекта "будет способствовать реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере, повышению уровня защиты национальной безопасности Украины, укреплению авторитета государства".

Украинская правда