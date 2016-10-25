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Для борьбы с коррупцией в оборонном секторе создан комитет

Вторник, 25 октября 2016, 11:10

Международные эксперты, общественные деятели и журналисты создали комитет для борьбы з коррупцией в оборонном секторе.

Об этом говорится в сообщении созданного Независимого Антикоррупционного комитета по вопросам обороны.

Задача комитета - анализ и оценка усилий по борьбе с коррупцией в оборонном секторе, разработка рекомендаций, отчетности перед украинскими властями и общественностью, содействие прозрачности и укреплению структуры подотчетности.

Кроме того задача комитета – разработка стратегии оборонного комплекса на 2017-2018 годов.

Позже в этом году граждане и военнослужащие смогут анонимно сообщать Комитету о коррупции.

Идея создания специализированного органа по мониторингу базируется на изучении предыдущих усилий в Афганистане, Гватемале и Палестине. Члены комитета были избраны общей коллегией из представителей TI Украины и программы TI по обороне и безопасности после публичного призыва номинировать людей в начале этого года.

Комитет состоит из шести человек. Сопредседателями являются бывший уполномоченный представитель по вопросам борьбы с коррупцией в Словении Драго Кос и председатель правления Centre UA Олег Рыбачук.

В комитет также входит генерал-лейтенант британской армии Тимоти Эванс, который раныше командовал Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.

Также в комитет вошел Джеймс Вассерстром, который ранее был председателем наблюдательного совета коммунальных предприятий Миссии ООН в Косово, старшим советником по вопросам борьбы с коррупцией при Посольстве США в Кабуле, стратегическим советником и руководителем направления борьбы с коррупцией, Специальным генеральным инспектором США по реконструкции Афганистана.

Кроме того, в комитет входит экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Также в состав комитета входит главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

По ее словам, согласно международной практике, после создания комитета было направлено соответствующее письмо в Минобороны с предложением о сотрудничестве.

НАКО является совместным проектом программы Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны Тrаnsраrеnсу Іntеrnаtiоnаl (TI-DSP), которая базируется в Лондоне, и TI Украины, а также при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

В качестве первого шага комитет подготовит отчет об уроках, изученных у других групп мониторинга, в том числе Комитета по мониторингу и оценке в Афганистане.

"В Афганистане и Ираке я видел, как коррупция влияет на ход военных операций. Без добродетели армия не может функционировать эффективно. И поэтому нашей целью на длительное время является оказание помощи украинским оборонным силам для защиты украинского населения и самой страны", - отметил Эванс.

Украинская правда

Темы: армия
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