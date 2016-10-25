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Гибели главы Total в Москве можно было избежать – комиссия

Вторник, 25 октября 2016, 15:08

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование катастрофы самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, происшедшей 20 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Как отмечает комитет, экипаж самолета и руководитель смены аэродромной службы располагали информацией, своевременное использование которой позволило бы предотвратить авиационное происшествие.

"Моделирование показало, что если бы… экипаж принял решение о прекращении взлета и применил все имеющиеся средства торможения согласно технологии выполнения прерванного взлета, то катастрофы, наиболее вероятно, удалось бы избежать", – отмечается в отчете.

По результатам обследования, среди наиболее вероятных причин аварии – отсутствие должного контроля со стороны руководителя смены аэродромной службы, в организме которого был обнаружен алкоголь, и нарушение им порядка работы спецмашин: они выезжали на закрытую для взлетов и посадок полосу без запроса и разрешения диспетчера руления. Кроме того, руководитель смены, потеряв визуальный контакт с машиной, не связался с водителем снегоочистителя, который также был нетрезв.

Также, по мнению комитета, катастрофа стала следствием сочетания таких факторов, как отсутствие схемы действий на случай потери контроля за спецтехникой и недостаточная эффективность мер, которые должны предотвратить несанкционированные выезды на ВПП.

Кроме того, медперсонал аэропорта нарушал требования при проведении медицинского контроля водителей спецмашин, что "повысило риск употребления водителями алкоголя в рабочее время". При этом у водителей снегоочистителей не было возможности непрерывно прослушивать радиообмен на частоте диспетчера старта, а работа с подсистемой обзора и контроля летного поля была организована неэффективно.

Темы: катастрофыРосcия
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