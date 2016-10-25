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Начальник колонии, где сидела Тимошенко, застрелился – источник

Вторник, 25 октября 2016, 18:57

Экс-начальник Качановской исправительной колонии №54 Иван Первушкин, возглавлявший учреждение, когда в нем содержалась лидер ВО "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко, свел счеты с жизнью.

Об этом сообщает во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник, близкий к правоохранительным органам.

"Он застрелился", – сообщил собеседник агентства.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтвердили информацию о самоубийстве экс-сотрудника Государственной пенитенциарной службы.

"О происшествии в Дергачевский отдела полиции сообщила жена погибшего. Правоохранителями установлено, что 23 октября вечером женщина обнаружила в гараже в поселке Березовское своего 55-летнего мужа с ранением челюсти. При выезде по адресу были изъяты вещественные доказательства - травматический пистолет, который принадлежал погибшему", – сказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи квалифицировали происшедшее как самоубийство.

Как известно, Иван Первушкин был начальником Качановской исправительной колонии в Харькове, где с 30 декабря 2011 года отбывала наказание экс-премьер Юлия Тимошенко, которую Печерский райсуд Киева приговорил к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году.

В сентябре 2012 года Первушкин уволился по собственному желанию.

22 февраля 2014 года Тимошенко была освобождена, после того как Верховная Рада приняла соответствующее решение большинством голосов.

Темы: криминал
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