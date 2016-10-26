Кабмин выделил 20 раненным на Майдане по 70 тысяч гривен

Кабмин выделил 1 млн 414 000 гривен на выплату единоразовой помощи 20 гражданам, которые получили телесные повреждения средней тяжести на Евромайдане с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщают "Украинские новости".

Таким образом, каждый пострадавший получит единовременное пособие в размере 70 700 гривен.

Как известно, ранее Кабмин выделил 13 млн гривен единоразовой помощи получившим телесные повреждения средней тяжести в ходе Евромайдана.

Кабмин делает такие выплаты регулярно.