Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Николаеве с потасовками и полицией блокировали сторонников Медведчука

Среда, 26 октября 2016, 13:14

В Николаеве активисты заблокировали в столовой облгосадминистрации участников "Южного форума", организованного сторонниками "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

Об этом в среду сообщают Укринформ и местные СМИ.

Согласно информации, между двумя группами людей стоит кордон полиции в полной амуниции.

"В администрацию зашли сепаратисты, которых охраняет полиция. Мы хотим туда войти, а нас не пускают. Мы знаем, что форум вроде посвященный вопросам децентрализации, но уверены, что там будут звучать пророссийские лозунги", - рассказывают активисты, собравшиеся возле помещения столовой.

 

Успокоить собравшихся вышел начальник ГУНП в Николаевской области Юрий Мороз.

 

По словам Мороза председатель областного совета Виктория Москаленко подписала согласие на провидение "Южного форума", но потом это решение отменили.

Позже в помещение пустили часть активистов, среди которых были представители "Свободы" и общественного корпуса "Азов".

Между ними и людьми от "Украинского выбора" вспыхнула словесная перепалка, потасовка.

Указывается, что сейчас участники форума разошлись, но полиция не покидает помещение ОГА.

 

Как пишет местное издание "Шиповник" форум проходит под руководством главы Николаевского территориального совета "Украинской выбора" Максима Невенчанного.

Темы: МедведчукНиколаевсепаратизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Медведчук
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: