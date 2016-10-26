Сразу несколько министров не могут подать е-декларации

Члены правительства планировали подать свои электронные декларации одновременно, но не могут это сделать из-за сбоев в системе.

Об этом в комментарии УП сообщили члены правительства.

"Это анекдот. Я два дня не могу представить свою декларацию, сайт НАПК висит. Я ее давно написал, у меня все готово. Мы договорились, что подадим декларации все вместе, все правительство, чтобы люди сразу всех смотрели. Вчера премьер до половины третего пытался и я до утра. Сегодня это все будет продолжаться, то если не подашь два года можно получить", - сказал министр соцполитики Андрей Рева.

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко сказал, что полностью заполнил свою декларацию и сохранил ее в черновиках.

"Но доступа к моим черновикам нет несколько дней. У меня нет там ничего нового в декларации, там проблем не было. А вот технические проблемы постоянно", - сказал он.

Так же ночью не смог внести свою декларацию министр культуры Евгений Нищук.

"Я все заполнил, но ночью не могли снять. Заполнялось не очень легко, я просто не люблю рыться в документах, не люблю эти бумажные моменты, но особых сложностей не было", - отметил Нищук.

Между тем министр экологии Остап Семерак отметил, что при заполнении декларации у него постоянно происходят сбои на сайте.

Как известно, о проблемах с подачей электронной декларации также заявил министр юстиции Павел Петренко.

Роман Кравец, УП