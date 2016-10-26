Красный Крест жалуется, что боевики не пускают к задержанным

Международный комитет Красного Креста отмечает отсутствие полного доступа к незаконно удерживаемым гражданам на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.



Об этом на брифинге сообщила спикер МККК Санела Байрамбашич, передают "Українські новини".



"Мы находимся в процессе переговоров. У нас были единичные случаи, когда мы встречались с задержанными. Мы недовольны тем уровнем доступа, сейчас, даже на неподконтрольной Украине территории", – сказала она, отвечая на вопрос о том, насколько обеспечен доступ МККК к местам принудительного содержания на неподконтрольных территориях.



Она также отметила, что информация о посещении задержанных представителями Красного Креста является конфиденциальной.



По ее словам, задачей МККК является содействие улучшению условий содержания задержанных в соответствии с международными гуманитарными нормами.



Байрамбашич также сообщила, что МККК до конца ноября намерен завершить формирование списка людей, без вести пропавших в Донбассе.



"В Украине до сих пор нет общего списка пропавших без вести. Часть наших усилий – найти как можно больше людей, у которых пропали родственники, чтобы они поделились информацией, и мы смогли создать соответствующий список", – отметила она.



По ее словам, проект по сбору информации о пропавших начался на прошлой неделе и продлится месяц, а до конца ноября на основе полученной информации будет сформирован список пропавших без вести.



"На сегодняшний день у нас 480 активных кейсов, то есть это люди, которых мы продолжаем искать", – сообщил руководитель проекта по поиску пропавших без вести Фабьен Бурдье.



Он подчеркнул, что это количество включает пропавших и с не подконтрольных Украине территорий, потому что МККК работает по обе стороны линии разграничения.



Собирая информацию о пропавших, МККК намерен сотрудничать с Министерством внутренних дел и другими государственными органами.



Бурдье считает удовлетворительной работу полиции, которая занимается непосредственно поиском пропавших.



Как сообщалось, Министерство внутренних дел заявляло о пропавших без вести 1,5 тыс. человек в зоне антитеррористической операции с начала 2014 года по состоянию на сентябрь.