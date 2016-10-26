Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Красный Крест жалуется, что боевики не пускают к задержанным

Среда, 26 октября 2016, 14:18

Международный комитет Красного Креста отмечает отсутствие полного доступа к незаконно удерживаемым гражданам на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге сообщила спикер МККК Санела Байрамбашич, передают "Українські новини".

"Мы находимся в процессе переговоров. У нас были единичные случаи, когда мы встречались с задержанными. Мы недовольны тем уровнем доступа, сейчас, даже на неподконтрольной Украине территории", – сказала она, отвечая на вопрос о том, насколько обеспечен доступ МККК к местам принудительного содержания на неподконтрольных территориях.

Она также отметила, что информация о посещении задержанных представителями Красного Креста является конфиденциальной.

По ее словам, задачей МККК является содействие улучшению условий содержания задержанных в соответствии с международными гуманитарными нормами.

Байрамбашич также сообщила, что МККК до конца ноября намерен завершить формирование списка людей, без вести пропавших в Донбассе.

"В Украине до сих пор нет общего списка пропавших без вести. Часть наших усилий – найти как можно больше людей, у которых пропали родственники, чтобы они поделились информацией, и мы смогли создать соответствующий список", – отметила она.

По ее словам, проект по сбору информации о пропавших начался на прошлой неделе и продлится месяц, а до конца ноября на основе полученной информации будет сформирован список пропавших без вести.

"На сегодняшний день у нас 480 активных кейсов, то есть это люди, которых мы продолжаем искать", – сообщил руководитель проекта по поиску пропавших без вести Фабьен Бурдье.

Он подчеркнул, что это количество включает пропавших и с не подконтрольных Украине территорий, потому что МККК работает по обе стороны линии разграничения.

Собирая информацию о пропавших, МККК намерен сотрудничать с Министерством внутренних дел и другими государственными органами.

Бурдье считает удовлетворительной работу полиции, которая занимается непосредственно поиском пропавших.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел заявляло о пропавших без вести 1,5 тыс. человек в зоне антитеррористической операции с начала 2014 года по состоянию на сентябрь.

Темы: Донбассправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: