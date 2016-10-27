Новое землетрясение в Италии вызвало серьезные разрушения

В центральной Италии во вторник, 26 октября, произошли несколько подземных толчков магнитудой от 5,4 до 6,4. Об этом сообщает DW.com. Первый толчок был зафиксирован около 18.00 по местному времени, его эпицентр находился в 68 километрах к востоку от города Перуджи. Он ощущался в областях Марке, Абруццо, Умбрия и Лацио. Второй, более сильный, произошел спустя два часа и был ощутим также в столице страны Риме.

Мэр населенного пункта Уссита Марко Ринальди, расположенного вблизи эпицентра второго подземного толчка, сообщил, что пострадавших нет, поскольку все люди вовремя вышли на улицы. При этом, по словам Ринальди, разрушения "огромные".

"Территория города действительно разрушена, ситуация апокалиптическая", - добавил мэр Усситы.

К вечеру сообщалось о двух пострадавших в небольшом городе Виссо (примерно в 70 километрах от города Ассизи). В коммуне Кастельсантанджело-суль-Нера также зафиксированы некоторые разрушения. В ряде регионов, затронутых землетрясением, в четверг отменены школьные занятия. Затронуты также некоторые из тех регионов, которые пострадали от землетрясения в августе 2016 года. Тогда его жертвами стали более 290 человек, более 400 получили ранения.