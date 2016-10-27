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НАТО разместит четыре батальона в странах Балтии и Польше

Четверг, 27 октября 2016, 04:04

Увеличение численности НАТО в государствах Восточной Европы и размещение там четырех батальонов является "отчетливым сигналом" для России.

Об этом заявила в ходе двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, 26 октября, глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, пишет DW.com.

Решение отправить в страны Балтии и Польшу военнослужащих Североатлантического альянса принято в оборонительных целях, заверила фон дер Ляйен, напомнив, что нападение на одно из государств НАТО будет означать нападение на все 28 стран организации.

Переброска четырех батальонов НАТО в страны Балтии и Польшу намечена на февраль 2017 года, их полное укомплектование произойдет в течение нескольких последующих месяцев.

Командовать контингентом в Литве численностью 1000 военнослужащих будет Германия, причем его большую часть - от 400 до 600 человек - составят солдаты бундесвера.

Командование батальоном НАТО в Латвии возьмет на себя Канада, в Эстонии - Великобритания, а в Польше - США. Оснащенные танками и другой боевой техникой подразделения будут находиться в состоянии полной боевой готовности и в случае военного нападения на одну из стран смогут немедленно отреагировать.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи в Брюсселе отметил, что Россия продолжает курс "военной угрозы", отличающийся "широкомасштабными и неожиданными маневрами".

Поэтому альянс продолжит усиливать политику "сдерживания и обороны", которая включает в себя увеличение присутствия НАТО не только в Восточной Европе, но и на Черном море, заявил Столтенберг.

 

Темы: НАТОРосcия
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