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На Закарпатье – очереди из фур, возвращающихся из РФ в Турцию

Четверг, 27 октября 2016, 12:44

На контрольно-пропускном пункте "Дяково" в Виноградовском районе Закарпатской области на украинском-румынской границе, возникли трехкилометровые очереди из нескольких сотен фур, которые возвращаются из России в Турцию.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Губернатор отмечает, что "Дяково" – единственный КПП на украинско-румынской границе в пределах Закарпатья, который пропускает грузовые автомобили.

"После потепления российско-турецких отношений поток грузовых фур из Турции в Россию и обратно увеличился в десять раз. Многие грузовиков возвращаются из России через Украину, Румынию и Болгарию", – сказал Москаль.

Украинские пограничники и таможенники готовы оперативно оформлять автомобили, задержка возникает из-за работы румынских таможенников, которые способны пропустить за сутки максимум сотню фур, утверждает председатель Закарпатской ОГА.

Водителям приходится простаивать перед КПП двое суток, очередь из автомобилей растянулась на три километра и достигла соседнего с КПП "Дяково" с.Борат Виноградовского района.

 

"Из-за десятков фур, которые стоят на центральной улице, крестьянам иногда просто заехать в свои дворы. Местная власть следит, чтобы грузовики не создавали заторы на перекрестках и других транспортных развязках, ситуация находится под контролем", – отмечают в ОГА.

Темы: Закарпатьетаможня
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