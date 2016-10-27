На Закарпатье – очереди из фур, возвращающихся из РФ в Турцию

На контрольно-пропускном пункте "Дяково" в Виноградовском районе Закарпатской области на украинском-румынской границе, возникли трехкилометровые очереди из нескольких сотен фур, которые возвращаются из России в Турцию.



Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.



Губернатор отмечает, что "Дяково" – единственный КПП на украинско-румынской границе в пределах Закарпатья, который пропускает грузовые автомобили.



"После потепления российско-турецких отношений поток грузовых фур из Турции в Россию и обратно увеличился в десять раз. Многие грузовиков возвращаются из России через Украину, Румынию и Болгарию", – сказал Москаль.



Украинские пограничники и таможенники готовы оперативно оформлять автомобили, задержка возникает из-за работы румынских таможенников, которые способны пропустить за сутки максимум сотню фур, утверждает председатель Закарпатской ОГА.



Водителям приходится простаивать перед КПП двое суток, очередь из автомобилей растянулась на три километра и достигла соседнего с КПП "Дяково" с.Борат Виноградовского района.

"Из-за десятков фур, которые стоят на центральной улице, крестьянам иногда просто заехать в свои дворы. Местная власть следит, чтобы грузовики не создавали заторы на перекрестках и других транспортных развязках, ситуация находится под контролем", – отмечают в ОГА.