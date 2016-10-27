Нардеп Мартиняк, у которого 7 дорогих часов, одолжил у Поплавского 11 млн

Нардеп от группы "Воля народа" Сергей Мартиняк задекларировал 7 часов общей стоимостью 3,5 млн гривен, два нательных креста общей стоимостью полмиллиона гривен, и оружие на полмиллиона гривен.

Об этом говорится в его электронной декларации, передают "Украинские новости".

Также Мартиняк в 2015 году занял 11,6 млн гривен у депутата от группы "Воля народа" Михаила Поплавского.

Из часов у него: Patek Philippe металлический за 210 тыс. гривен, Patek Philippe с драгоценными металлами за 394 тыс., 577 тыс., 682 тыс., 525 тыс. и 1 млн гривен, а также Jaeger Le Coultre с драгоценными металлами за 1,1 млн гривен.

Из ювелирных изделий у депутата 2 нательных креста с драгоценными металлами за 200 тыс. и 300 тыс. гривен, а также у него есть охотничье оружие - карабин Blaser за 260 тыс. гривен и оружие Tavor за 240 тыс. гривен.

Кроме того, Мартиняк задекларировал 292 тысяч долларов и 270 тысяч евро наличности в 2015 году.

Кроме займа от Поплавского, он получил заем от компании "Агидель" в сумме 4,9 млн гривен.

Израсходовал Мартыняк в 2015 году 9 млн гривен на приобретение недвижимого имущества, еще 0,5 млн гривен составили его взносы в благотворительные фонды и 118 тыс. гривен - благотворительный взнос на строительство церкви.

Депутат владеет корпоративными правами в 13 компаниях и общая сумма его взносов в их уставный капитал составляет 281,8 млн гривен, также Мартыняк является конечным бенефициаром 15 компаний.

Общий годовой доход депутата составил более 30 млн гривен, включая заем у Поплавского, а на счета в банки в 2015 году он внес 106 тыс. гривен.

Сведения об имуществе в электронной декларации не отличаются от заполненной в марте декларации, но более конкретизированы.