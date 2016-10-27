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Все больше россиян не поддерживают аннексию Крыма, уже 13% - против

Четверг, 27 октября 2016, 14:12

Количество россиян, не поддерживающих аннексию Крыма, выросла по сравнению с 2015 годом.

Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российский "Левада-Центр".

Указывается, что большинство россиян (83%) поддерживают "вхождения" Крыма в состав РФ (84% год назад), а не согласны с этим 13% респондентов.

В 2015 году таких было 12%.

Обстановку на востоке Украины две трети (61%) опрошенных оценивают как напряженную, 18% - как критическую, взрывоопасную.

Каждый седьмой (13%) респондент считает, что ситуация в регионе спокойная, благополучная. Затруднились ответить 9% участников опроса.

Говоря о возможном развитии ситуации на востоке Украины в ближайший год, практически каждый второй (48%) россиянин выразил мнение, что ничего не изменится.

Каждый четвертый (25%) ожидает ухудшения обстановки, 11% - наоборот, улучшения. 16% не дали определенного ответа.

Как известно, доля россиян, которые выступают за введение визового и таможенного режима с Украиной, достигла 39%.

Темы: КрымРосcияаннексия
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