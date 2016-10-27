Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У четы Княжицких - более миллиона долларов и 7 видеокамер

Четверг, 27 октября 2016, 22:37

Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий задекларировал $720 тыс. наличных средств, его жена - $300 тыс. и 7 видеокамер в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Жена депутата имеет 7 видеокамер Canon и Sony, компьютер Apple iMac, 4 портативных устройства беспроводной передачи сигнала с помощью 3G LU400, сервер видеоинжест 4-х канальный, сервер графического оформления эфирного вещания, сервер хранения видеоконтента и дизельную электростанцию HYW-45 T5 в шумопоглощающем капоте.

Из наличных средств задекларировано $720 тыс. и 3,75 млн гривен депутата и 300 тыс. долларов жены.

Остальные сведения в электронной декларации не отличаются от заполненной в апреле декларации.

Доход депутата составил 378 110 гривен, из которых 80 110 гривен - заработная плата, 155 тыс. гривен - авторская награда и другие виды доходов от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности, 143 тыс. гривен - доход от отчуждения имущества (в декларации отсутствует задекларированная в 2014 году машина Subaru Legacy 2004 года выпуска).

Семья депутата задекларировала за 2015 год 1 979 920 гривен доходов.

По состоянию на время выпуска этой новости сайт НАПК не работает.

Украинские новости, Украинская правда

Темы: декларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
16:34
Зеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
Все новости...
Реклама: