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Порошенко и Эрдоган осудили нарушения прав человека в Крыму

Пятница, 28 октября 2016, 00:48

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом осудили нарушение прав человека в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Собеседники осудили нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму. Президент Эрдоган в очередной раз подчеркнул о непризнании результатов российских парламентских выборов на территории оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Также Порошенко сообщил Эрдогану, что срок безвизового нахождения для турецких граждан на территории Украины увеличен с 60 до 90 дней в течение 180-дневного периода.

"Аналогичное решение в отношении украинских граждан правительство Турции приняло ранее. Петр Порошенко назвал это важным шагом в развитии межчеловеческих отношений и экономических связей между странами", - отмечается в сообщении.

Кроме того, собеседники договорились активизировать переговоры о зоне свободной торговли и обсудили порядок дальнейших контактов на высшем уровне.

Отмечается, что Порошенко также поздравил турецкий народ с грядущей девяносто третьей годовщиной провозглашения Республики Турция.

Темы: ПорошенкоТурция
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