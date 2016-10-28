В очередях на границе с Польшей стоят почти 1000 авто

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 27 октября стоят 970 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоят 350 машин, "Устилуг" - 200, "Ягодин авто" - 140, "Угринов" - 120, "Краковец" - 90, "Грушев" - 50, "Шегини" - 20.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой автомобильных очередей не зафиксировано.