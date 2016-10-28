АТО: Боевики били 54 раза, применяли тяжелое оружие

За прошедшие сутки боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении зафиксировано 34 провокации против сил АТО.

Боевики обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Гранитном и Талаковке, а в районах Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Славного - применил минометы калибров 82мм и 120мм.

По украинским силам в Марьинке, Красногоровке и Широкино террористы вели огонь из вооружения БМП, минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов, а в Водяном - из ствольной артиллерии 152 калибра и минометов калибра 120 мм.

На Донецком направлении боевики 17 раз нарушали режим тишины.

"Во время провокаций украинских защитников в Зайцево, Опытном, Майорске и шахте Бутовка противник использовал пулеметы, гранатометы, минометы различных калибров, в районе Авдеевки - оружие всех калибров, в частности, артиллерию 152мм", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении сепаратисты 3 раза стреляли по силам АТО.

В районах Новоалександровки и Станицы Луганской боевики применяли стрелковое оружие.