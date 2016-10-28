СМИ: Клинтон предложит должность госсекретаря Байдену
Пятница, 28 октября 2016, 07:22
В случае победы на выборах Хиллари Клинтон может предложить должность госсекретаря Джо Байдену, который сейчас занимает пост вице-президента.
Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.
По его словам, 73-летний Байден находится вверху списка претендентов на эту должность, составленного командой Клинтон.
Источник отмечает, что штаб Клинтон сейчас работает над тем, как убедить Байдена занять пост госсекретаря.
Клинтон и Байден баллотировались на пост президента США в 2008 году, но оба тогда проиграли Бараку Обаме. Также Байден думал над тем, чтобы баллотироваться и в этом году.
Издание пишет, что штаб Клинтон не прокомментировал эту информацию, несмотря на неоднократные просьбы.