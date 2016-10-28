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Председатель НАПК: За 13 минут полтысячи е-деклараций

Пятница, 28 октября 2016, 11:17

Председатель НАКЗ Наталья Корчак заявляет, что только утром 28 октября в реестре появилось больше полутысячи электронных деклараций.

Об этом она написала на своей странице Facebook.

"Декларанты подают декларации: 8:20 - 70000 электронных документов в Реестре, за 5 мин. Спустя, 8:25 - 70197 е-документов, на 8:33 - 70533, то есть, за 13 мин. В Реестре с" появилось больше полутысячи е-документов ", - заявила она.

"Никто не отменял обязанности чиновников по заполнению и подаче деклараций на широкий круг! Очевидно, что войти, заполнить и опубликовать информацию о собственных доходах вполне реально. Несмотря на нагрузки на серверное оборудование и недостаточную пропускную способности магистральных каналов связи", - добавила она.

 
 

Кроме того, НАПК договорилось о сотрудничестве с антикоррупционными органами Франции, Польши, Румынии и Хорватии.

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