Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр соцполитики задекларировал четверть квартиры

Пятница, 28 октября 2016, 17:05

Министр социальной политики Андрей Рева задекларировал 168,6 тысячи гривен заработной платы, отсутствие автомобиля и ценных бумаг.

Об этом свидетельствует его электронная декларация 2015 года, обнародованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно документу, зарплата министра составила 168 635 гривен, его жены Ларисы – 68116 гривен. Также Рева задекларировал пенсию матери – 18 619.

Министру принадлежит 25% квартиры на 64 квадрата в Виннице. Во владении его матери находится земельный участок в 571 квадрат и садовый (дачный) дом 31 м²

Рев также задекларировал 136 000 гривен наличных и "подарок в неденежной форме", стоимостью 400 гривен.

На счету министра в банке "Хрещатик" сохраняется 3 964 гривен, его жена держит в Приватбанке 1 106 грн.

Согласно декларации, Рева и его члены семьи не владеют транспортными средствами.

Валентина Романенко, УП

Темы: декларацииМинсоцполитики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: