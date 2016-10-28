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Антимайдановца "Топаза" оставили в СИЗО

Пятница, 28 октября 2016, 18:25

Киевский райсуд Харькова продлил срок пребывания в СИЗО антимайдановцу Гната Кромскому, более известному под позывным "Топаз".

Об этом сообщил адвокат "Топаза" Александр Шадрин, передает Укринформ.

"Только что суд вынес решение о продлении для Кромского пребывания в СИЗО еще на два месяца, это значит, до 26 декабря", - отметил Шадрин.

Адвокат уточнил, что дело рассматривается заново, так как судья Киевского райсуда Сергей Диденко, который более двух лет назад принял дело "Топаза" в качестве председателя судейской коллегии, подал в отставку.

"Я подал заявление об отводе новой коллегии судей. Дело в том, что она начала рассмотрение дела со стадии судебного рассмотрения, а не со стадии подготовительного заседания, что важно для решения некоторых вопросов", - добавил Шадрин.

По его словам, заявление об отводе судей подал и потерпевший Черничкин: "Нам обоим отказано".

Следующее заседание, сказал Шадрин, назначено на 24 ноября, 11:30

"Кромской доставлен в суд, вид у него неважный, ранее он жаловался на плохое питание и условия содержания. Если суд затянется - а есть примеры слушания дел и по 5, и по 7 лет, Кромской может выйти на свободу по приговору суда, когда в срок, по закону Савченко, зачтется пребывание в СИЗО - день за два", - пояснил Шадрин.

"Топаз" задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного дела по факту штурма Харьковской ОГА. Его обвиняют по статьям "Массовые беспорядки", "Незаконное завладение транспортным средством", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - с санкцией до 15 лет тюрьмы.

Игнат Кромской в феврале 2014 года был охранником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным "Топаз". В сети размещено его обращение к Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".

Темы: суд
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