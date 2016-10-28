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В автомобиль наблюдателей ОБСЕ попала пуля

Пятница, 28 октября 2016, 19:57

Автомобиль наблюдателей от ОБСЕ на Донбассе попал под обстрел.

Об этом говорится в отчете СММ.

Согласно информации, 27 октября, примерно в 16:50, двигаясь по дороге между двумя блокпостами в подконтрольной правительству Марьинке, патруль СММ услышал интенсивную перестрелку, которая, по оценке наблюдателей, велась в районе между Марьинкой и подконтрольной правительству Александровкой.

"Когда колонна из трех автомобилей СММ подъезжала к нулевому блокпосту Вооруженных сил Украины, чтобы потом въехать в неподконтрольные правительству районы, наблюдатели Миссии, которые ехали в последнем автомобиле колонны, примерно в 100 м от блокпоста почувствовали и услышали глухой удар. Они подумали, что пробили шину", - сказано в сообщении.

Когда наблюдатели вернулись на свою базу в подконтрольном "ДНР" Донецке, они осмотрели автомобиль и обнаружили свежее отверстие от пули в передней левой колесной арке - она попала в блок двигателя.

"Пуля прошла через нишу колеса слева под углом 90 градусов и повредила систему кондиционирования воздуха", - говорится в заявлении.

"По оценкам СММ, пуля была выпущена с северного направления с позиции, расположенной ниже уровня автомобиля СММ, который во время выстрела был на высоте", - добавили наблюдатели.

Никто из членов Миссии не пострадал.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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