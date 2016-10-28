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В НАБУ рассказали, при каких обстоятельствах будут проверять декларации

Пятница, 28 октября 2016, 20:51

Национальное антикоррупционное бюро будет проверять декларации только при определенных обстоятельствах, в частности, после появления информации о незаконном обогащении декларантов или предоставления ими заведомо недостоверных данных.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном в пятницу вечером.

Согласно информации, проверка деклараций на предмет незаконного обогащения и внесения в них заведомо недостоверных данных является обязанностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Национальное антикоррупционное бюро будет приобщаться к проверке сведений в отдельных случаях. А именно:

- по обращению самого НАПК;

- в ответ на публикации в СМИ по освещению фактов о незаконном обогащении декларантов или предоставлении ими заведомо недостоверных данных;

- в случае выявления сведений, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении или внесении заведомо недостоверных данных фигурантами производств, которые расследуют детективы НАБУ.

"Факты, выявленные в ходе таких проверок со стороны НАБУ, которые будут свидетельствовать о незаконном обогащении лиц, которые не являются подследственными Бюро, является основанием для возбуждения уголовного производства со стороны других правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

В НАБУ также обратили внимание на то, что проведение сплошных проверок данных, которые содержатся в электронных декларациях, возложена на НАПК.

"Со своей стороны НАБУ готово оказать методологическую помощь НАПК в работе с представленными декларациями", - добавили в ведомстве.

Украинская правда

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Темы: НАБУдекларации
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