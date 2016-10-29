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В США установили, что Лесин умер в результате несчастного случая

Суббота, 29 октября 2016, 00:50

Правоохранительные органы в Вашингтоне закрыли дело о смерти в американской столице российского медийного магната, бывшего министра печати России и советника Владимира Путина Михаила Лесина.

Об этом сообщает Голос Америки.

Главный судмедэксперт Округа Колумбия после почти годичного расследования изменил причину смерти Лесина с "неустановленной" на "несчастный случай", отягченный острой этаноловой интоксикацией.

Лесин, отмечают западные политологи, был критически важной фигурой для президента Путина последние 15 лет. Министр печати являлся тем "мозгом", который в 2000-х годах стоял за консолидацией всех СМИ в государственный конгломерат, а затем – за созданием правительственной пропагандистской машины.

Как сообщалось, Лесин скончался в Вашингтоне 5 ноября 2015 года, его тело было обнаружено в отеле The Dupont Circle. Следователи установили, что смерть наступила в результате травмы от удара тупым предметом по голове.

Темы: СШАРосcияПутин
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