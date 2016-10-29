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Байден не хочет работать в администрации Клинтон

Суббота, 29 октября 2016, 11:01
Байден не хочет работать в администрации Клинтон

Вице-президент США Джо Байден исключил возможность стать государственным секретарем в потенциальной администрации Хиллари Клинтон.

Как сообщает CNN, об этом он заявил KBJR в пятницу.

"Я сделаю все, что могу, чтобы помочь Хиллари, если она будет избрана, но я не хочу оставаться в администрации", - сказал Байден.

Он добавил, что Клинтон пока не обращалась к нему с предложением о потенциальной должность.

"Я не намерен оставаться вовлеченным. У меня есть много вещей, которыми я могу заниматься, но я помогу ей, чем смогу", - добавил Байден.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что Байден находится в верхней части списка претендентов на пост госсекретаря, составленного командой Клинтон.

Украинская правда

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Темы: США
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