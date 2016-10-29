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В внефракционный Мураева - $ 2 млн, миллион евро наличными и 877 единиц техники

Суббота, 29 октября 2016, 20:44

Внефракционный нардеп Евгений Мураев задекларировал 18,5 млн гривен, 2 млн долларов и 1 млн евро наличных, а также 877 единиц техники и оборудования (телекоммуникационный комплекс) стоимостью 24,67 млн. гривен.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа за 2015 год.

Согласно документу, депутат имеет 3 пары часов и карабин, а его супруга Валерия Мураева - 15 картин XIX-XX веков, 3 пары золотых часы и украшения с драгоценным камнем.

Также Мураев является конечным бенефициаром компаний "Новости 24 часа", "Креатив", а его жена - "Робинзон и К".

По данным, которые нардеп указывал также в декларации по состоянию на март 2016 года, в 2006 году он стал владельцем квартиры в Харькове площадью 171 кв. м за 1,2 млн. гривен.

Украинские новости

Темы: декларации
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