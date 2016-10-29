Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шуфрич задекларировал 25 млн грн наличных, старинные книги и иконы

Суббота, 29 октября 2016, 21:31

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич в 2015 году задекларировал 25 млн грн наличных, 71 старинную книгу и 51 икону и фарфор.

Согласно декларации, Шуфричу принадлежит коллекция живописи, состоящая из 287 единиц, коллекция старинного фарфора из 121 предмета, коллекция из 17 часов, коллекция огнестрельного оружия, состоящая из 156 единиц, а также коллекция холодного оружия из 568 единиц.

Кроме этого, в собственности нардепа коллекция геральдики разных периодов, состоящая из 438 единиц, коллекция антикварной бронзовой скульптуры и каминных часов из 37 единиц, а также коллекция старинных книг и икон.

В 2015 году Шуфрич получил 74 тыс 942 грн зарплаты и 80 тыс 559 грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Также нардеп получил 7 тыс 332 грн и 247 грн процентов, 342 тыс 500 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества и 4 млн 500 тыс грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Шуфрич задекларировал подарок в неденежной форме от своего сына Александра стоимостью 10 млн 966 тыс 694 грн.

По его банковских счетах размещено 46 тыс 102 грн, 7 тыс 555 долларов, а также 3 тыс 966 евро.

Наличными он держит 25 млн грн, 4 млн 230 тыс долларов и 3 млн 750 тыс евро.

Нардеп задекларировал мужское меховое пальто Brioni, пять пар запонок, его сыну Нестору принадлежат наручные часы Rolex Daytona Stainless Steel White Dial.

В собственности нардепа девять квартир (35,6; 68,2; 467,10; 83,90; 128,20; 308,60; 122,4; 68,80; 65,80 кв.м). Семь квартир расположены в Киеве, две - в Ужгороде. Ему принадлежат три легковых авто - Land Rover Defender 2008 года выпуска, Mercedes-Benz G350 2013 выпуска и Toyota 4 Runner 2012 выпуска.

Также Шуфричу принадлежит два дома площадью 701,5 кв.м и 336,3 кв.м, расположенные в поселке Козин Киевской области и Ужгороде соответственно. Также нардеп задекларировал садовый (дачный) дом в поселке Козин Киевской области площадью 400 кв.м и базу отдыха площадью 969 кв.м в селе Каменица Закарпатской области.

В собственности Шуфрича три нежилых помещения площадью 198,80; 228,70 и 61,2 кв.м, а также четыре гаража площадью 19; 18,7; 13,3 и 13,3 кв.м.

Кроме этого, ему принадлежит шесть земельных участков. Два из них площадью 1500 и 7250 кв.м расположены в поселке Козин Киевской области. Еще два площадью 7150 и 1690 кв. м - в селе Каменица Закарпатской области. Один участок площадью 4700 кв.м расположен в Ужгороде, еще один площадью 78525,30 кв.м в Киеве.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шуфричдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Шуфрич
Журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича
"Жеста доброй воли" от Шуфрича не будет. Что делать парламенту?
Шуфрич рассказал, как в первые дни войны с "небольшим отрядом" готовился защищать Раду
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: