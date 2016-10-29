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К 1 ноября синоптики обещают дожди и мокрый снег

Суббота, 29 октября 2016, 21:58

В ближайшие сутки в Украине ожидаются небольшие дожди, в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами с мокрым снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в южных областях без существенных осадков, ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8°, в Закарпатье и на крайнем юге страны 9-12°.

В Киеве в воскресенье небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

 

В понедельник, 31 октября, в Украине небольшие дожди, кроме южной части, местами с мокрым снегом, 1 ноября без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла, днём в Закарпатье и на крайнем юге страны 4-9° тепла.

В Киеве в понедельник небольшой дождь, возможен с мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днём 3-5° тепла.

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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