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МИД пытается получить доступ к задержанному в России журналисту

Понедельник, 3 октября 2016, 01:15

МИД выясняет обстоятельства задержания журналиста национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко в Москве, а также вопросы доступа к нему украинских консулов.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила на своей странице в Twitter.

"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в т.ч. вопрос немедленного доступа украинских консулов", - написала она.

Как сообщалось, в Москве задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" специального корреспондента Национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко. Его обвиняют в шпионаже.

Темы: СМИРосcияМИД
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