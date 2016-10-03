"Укринформ": задержание Сущенко - спланированная провокация

Национальное информационное агентство "Укринформ" считает задержание Романа Сущенко, который работает в агентстве с 2002 года, а корреспондентом во Франции - с 2010 года, спланированной провокацией.

Об этом говорится в заявлении агентства по поводу задержания Сущенко в Москве по обвинению в шпионаже.

В агентстве отмечают, что Роман на момент задержания находился в отпуске и прибыл в Москву в частных целях. Он был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому - ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы.

О задержании Романа его жена Анжела Сущенко, которая остается во Франции, узнала только утром в воскресенье, 2 октября, позвонив родственникам мужа после того, как он два дня не выходил на связь. При этом его родственники говорили крайне осторожно, намеками, избегая даже слова "задержали".

Сразу же после этого Анжела Сущенко позвонила на "горячую линию" Посольства Украины в РФ, а затем направила в посольство официальное заявление об исчезновении мужа.

Однако, на ночь понедельника, 3 октября, "Укринформ" и жена Сущенко не имеют никакой официальной информации от российской стороны о месте его пребывания, его телефон включен на автоответчик.

Об обвинениях в адрес Романа "в шпионаже" коллеги и его жена узнали из сообщений российских СМИ.

На данный момент "Укринформ" и жена журналиста заключили соглашение с известным российским адвокатом Марком Фейгином, который будет защищать Романа Сущенко и утром потребует встречи со своим подзащитным. По данным российских СМИ, Романа удерживают в СИЗО "Лефортово".

В агентстве заявляют, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

"Укринформ" обращается с призывом к журналистскому сообществу стать на защиту коллеги, а также за помощью к международным правозащитным организациям, дипломатическим учреждениям Украины и иностранных государств - содействовать в освобождении Романа.