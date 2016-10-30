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СБУ за сутки задержала в зоне АТО нелегальные грузы на 500 тыс

Воскресенье, 30 октября 2016, 02:22

Сотрудники СБУ за минувшие сутки задержали в районе проведения антитеррористической операции нелегальные грузы на полмиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители остановили в Донецкой и Луганской областях три автомобиля, водители которых пытались въехать на временно оккупированные террористами территории. При осмотре машин сотрудники спецслужбы обнаружили грузы, транспортировались без соответствующих документов", - говорится в сообщении.

Также у нелегальных перевозчиков изъяли более трех тонн различных продовольственных товаров и одну тонну промышленных, в том числе строительных материалов.

В СБУ отметили, что ведутся соответствующие процессуальные действия.

Темы: СБУАТО
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