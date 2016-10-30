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Сикорский: Путин может захотеть обменять Сирию на Украину

Воскресенье, 30 октября 2016, 15:29

Президент России Владимир Путин находится в сложном финансовом положении и не исключено, что он "готовится предложить новому президенту США какой-то большой контракт".

Об этом заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает TVN24.

"То, о чем он мечтает – это такая себе Ялта-2, по которой бы наступило глобальное понимание, разделено между равносильными потугами" - сказал он.

Сикорский отметил, что не считает возможной такую ситуацию, но такие планы могут существовать. В ответ на вопрос, чего могла бы касаться такая новая Ялта, экс-министр отметил, что может моби представить предложение "обмена Сирии на Украину".

По его мнению, Путин мог бы отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада, если бы США оставили ему Украину, а поскольку "приоритетом США всегда был Ближний Восток" такой обмен был бы возможен.

"Условием для этого было бы появление в Белом доме Дональда Трампа", - сказал Сикорский.

Европейская правда

Темы: ПутинРосcияСШАСирия
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