Сикорский: Путин может захотеть обменять Сирию на Украину

Президент России Владимир Путин находится в сложном финансовом положении и не исключено, что он "готовится предложить новому президенту США какой-то большой контракт".

Об этом заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает TVN24.

"То, о чем он мечтает – это такая себе Ялта-2, по которой бы наступило глобальное понимание, разделено между равносильными потугами" - сказал он.

Сикорский отметил, что не считает возможной такую ситуацию, но такие планы могут существовать. В ответ на вопрос, чего могла бы касаться такая новая Ялта, экс-министр отметил, что может моби представить предложение "обмена Сирии на Украину".

По его мнению, Путин мог бы отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада, если бы США оставили ему Украину, а поскольку "приоритетом США всегда был Ближний Восток" такой обмен был бы возможен.

"Условием для этого было бы появление в Белом доме Дональда Трампа", - сказал Сикорский.

Европейская правда