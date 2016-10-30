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В Одессе пророссийские активисты подрались с представителями "Правого сектора"

Воскресенье, 30 октября 2016, 18:28

В воскресенье на Куликовом поле Одессы произошла потасовка между пророссийскими активистами и представителями "Правого сектора".

Как сообщает "Думская", когда те и другие собрались на Куликовом поле, в полицию в очередной раз поступило сообщение о заминировании площади.

 
Фото "Думской"

Правоохранители выставили по периметру оцепление.

"Куликовцы" не отказались от идеи провести митинг, что возмутило патриотов, завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. По предварительным данным, никто не пострадал.

 
Фото odessa.report

Как сообщает на своей странице в Facebook руководитель одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, полиция с применением силы задержала активиста Ивана Вышитого. После проверки площади представители ПС все-таки прошли к Дому профсоюзов и провели "генеральную уборку" (выкинули принесенные куликовцами цветы и листовки).

"Думская" отмечает, что 9 октября митинги на Куликовом поле тоже сопровождались потасовкой.  

Темы: Одесса
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