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Хомутынник имеет 9 оффшоров и продал ценных бумаг на 140 млн грн

Понедельник, 31 октября 2016, 05:51
Хомутынник имеет 9 оффшоров и продал ценных бумаг на 140 млн грн

Народный депутат, лидер депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник задекларировал 30 компаний, из которых 9 зарегистрированы на Кипре, Виргинских и Каймановых островах, 6 автомобилей, несколько земельных участков, картины, скульптуры, часы, телевизоры, оружие.

Такие данные опубликованы в электронной декларации Хомутынника за 2015 год.

По данным декларации, Хомутынник обладает двумя участками площадью 3 и 4 тыс кв.м в с.Козин, домом на 448 кв.м и недостроем на 917 кв.м в том же поселке. Кроме того у него есть участок в с.Процив на 1200 кв.м и дом в Киеве площадью 357 кв.м.

Из движимого имущества Хомутинник показал в декларации картины и скульптуры, иконы, мебель, люстры, ковры, телевизоры, десятки наручных мужских и женских часов, 6 единиц оружия, ювелирные изделия и одежду, не указав их стоимость.

Также Хомутынник пользуется автомобилями Mersedes-Benz S500L4M 2006 стоимостью 1 млн 115 тыс грн, Toyota Tundra 2013 и арендует Range Rover Land Rover 2014 г., зарегистрированный на фирму ООО "Украинская инвестиционная компания", которая ему же и принадлежит. Жена Хомутынника обладает еще тремя автомобилями.

Депутат получил 71 тысячу гривен зарплаты в Верховной Раде и 80 тысяч возмещения расходов, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Хомутынник продал ценных бумаг и корпоративных прав на сумму около 140 млн грн., и получил почти 30 млн грн процентов по депозитам.

Согласно декларации, жена Хомутынника заработала по основному месту работы 1 млн. 204 тысячи грн и получила в подарок на 5 млн 309 тысяч грн.

На банковских счетах депутата хранится более 40 млн в гривне, около 10 млн в долларах и 122 тысячи в евро. Наличными Хомутынник держит 32 млн 700 тыс гривен, 570 тыс долларов и 850 тыс евро.

Также Хомутынник указал в декларации, сколько потратил на покупку одежды в европейских странах. Кроме того, он осуществил около 20 членских взносов в партию "Возрождение" на сумму более чем 15,5 млн грн.

Ранее "Схемы" сообщили, что журналисты заметили лидера депутатской группы "Видродження" Виталия Хомутынника и его коллегу Валерия Писаренко в компании российского предпринимателя Павла Фукса на выходе из VIP-терминала аэропорта "Киев". Они прибыли на самолете Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH. Стоит такой самолет около 25 млн долларов. В декларации самолета нет.

Темы: Хомутынникдекларации
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