Глава Апелляционного суда Киева задекларировал 7 квартир

Председатель Апелляционного суда Киева Ярослав Головачев указал в своей декларации семь квартир в Киеве, семь земельных участков - в Бориспольском, Киево-Святошинском, Сквирском и Иванковском районах Киевской области.

Согласно электронной декларации об имуществе и доходах Головачева за 2015 год, у главы суда 50% собственности на квартиру в Киеве площадью 120,7 кв м.

Еще одна квартира в 120,7 кв.м с бесплатным правом пользования задекларирована супругой Головачева Анастасией Головачевой. Квартира площадью в 38,7 кв.м с "другим правом пользования" также задекларирована супругой судьи.

Еще четыре квартиры в столице (две - площадью 38,7 кв м каждая и еще две 120,7 кв. м каждая) декларируются сыновьями главы суда Мироном и Мирославом.

При этом в собственности Головачева, согласно декларации, находится два земельных участка в Киевской области: площадью 2509 кв. м в Иванковском районе и площадью 820 кв м в Бориспольском районе.

В собственности супруги судьи также находятся земельные участки в Киевской области: площадью 820 кв. м - в Бориспольском районе площадью 2 тыс 7 кв. м и 2 тыс 492 кв. м в Сквирском районе Киевской области. В Киево-Святошинском районе Киевской области, согласно декларации, супруга Я.Головачева владеет участком в 1 тыс 12 кв м.

Глава суда указал в декларации еще один земельный участок – в Бориспольском районе площадью 1,5 тыс кв. м, собственником которого является Николай Скалан.

Супруга судьи задекларировала нежилое помещении в столице площадью 50 кв. м.

В собственности главы Апелляционного суда Киева находится автомобиль Тoyota Camry 2015 года стоимостью 767 тыс. грн, а супруга судьи владеет автомобилем Audi 6 2009 года.

Также Головачева владеет корпоративными правами АОЗТ "Ятрань" в размере 30% от общего капитала.

Сам судья указал в доходах зарплату по основному месту работы в размере 227 тыс 181 грн. Доход его супруги от "занятия независимой профессиональной деятельностью" составил 29 тыс. 380 грн.

В декларации также указан доход от отчуждения недвижимого имущества в размере 127 тыс 400 грн.

На счетах в банковских учреждениях у Головачева находится EUR1 тыс 26 евро и 180 тыс грн. На счетах супруги судьи – EUR2 тыс 405 и $10 тыс.

Как известно, Головачев возглавил Апелляционный суд Киева в июля 2015 года после побега предыдущего председателя суда Антона Чернушенко, которого подозревали в совершении тяжких преступлений.

Интерфакс-Украина