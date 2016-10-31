Мэр Вилкул задекларировал имущество в Крыму, много налички и изобретения

Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул имеет ряд счетов в банках и держит наличкой 2,8 миллиона гривен, 59 тысяч евро и 48 тысяч долларов.

Согласно электронной декларации за 2015 год, в прошлом году он заработал 219 664 гривен зарплаты и получил 30 705 гривен пенсии.

Также мэр получил проценты: 455 458 гривен в "ПриватБанке", 29 020 гривен в "Первом украинском международном банке", 28 077 гривен в "УкрСиббанке".

Кроме того, Юрий Вилкул задекларировал подарок отКриворожской городской профсоюзной организации работников госучреждений стоимостью 63 гривны.

Его жена Валентина Вилкул получила в прошлом году 21 731 гривну пенсии, а также проценты: 12 943 гривны в "Акционерном коммерческом промышленно-инвестиционном банке", 28 647 гривен в ПУМБ, 28 077 гривен в "УкрСиббанке".

Жена мэра имеет на счетах: 251 800 гривен, 101 786 гривен, 49 397 долларов.

Юрий Вилкул также имеет несколько счетов в банках: 73 427 гривен, 77 269 евро, 10 6263 долларов, 255 000 гривен, 28 506 долларов.

Наличкой он задекларировал 2 800 000 гривен, 59 000 евро, 48 000 долларов.

Юрий Вилкул владеет квартирой в городе Днепр общей площадью 123,1 кв. м (с декабря 2009 года) стоимостью 491 745 гривен на время приобретения.

Также политик имеет в аннексированном Крыму, в поселке Лучистовский в районе Алушты, эллинг площадью 74,5 кв. м, приобретенный в ноябре 2003 года за 10 292 гривны, и гараж в 16,6 кв. м, приобретенный тогда же за 3 191 гривну.

Валентина Вилкул задекларировала квартиру в Кривом Роге площадью 77,4 кв. м (владеет ею с 11 апреля 2008 года, стоимость не указана). В этом же городе она с 1988 года пользуется садовым участком площадью 400 кв. м.

В Схидныце Львовской области жена Вилкула владеет домом площадью 255,4 кв. м (с 17 декабря 2004 года) стоимостью 65 016 гривен на время приобретения и земельным участком площадью 800 кв. м неустановленной стоимости.

Кроме того, с 2001 года в управлении и распоряжении Валентины Вилкул находится недвижимость иностранной гражданки Татьяны Михаленко: дом площадью 275,1 кв. м (стоимостью 149 783 гривны) и земельный участок площадью 2 640 кв. м (стоимостью 13 306 гривен) в Чкаловке Криворожского района Днепропетровской области.

Согласно декларации, мэр не владеет транспортом. Зато его жена владеет автомобилями Мицубиси Оутлендер 2003 года выпуска (приобретенный в декабре 2004 года за 132 655 гривен) и Тойота Ленд Круизер Прадо 2006 года выпуска (приобретенный в марте 2007 года за 272 700 гривен).

Юрий Вилкул совместно с другими гражданами владеет авторскими правами на ряд изобретений: способ зарядки обводненных буровых скважин водонестойкими гранулированными взрывными веществами (от 15.02.2001 и от 16.06.2003), взрывную смесь "Игданит МК-1" (от 15.09.2006), магнитный ленточный вибрационноактивный сепаратор (от 10.08.2007), способ обогащения железосодержащего сырья (от 25.09.2007).

Также право интеллектуально собственности в соавторстве оформлено на полезные модели: магнитный ленточный вибрационноактивный сепаратор (17.01.2005), энергетический продукт ПМК-1 как компонент при получении взрывной смеси "Игданит МК-1" (25.08.2009), взрывная смесь "Гранулит МК-1В" (25.03.2010).

Алена Рощенко, УП