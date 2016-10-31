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Мария Матиос обнародует данные о картинах и бриллиантах как сможет

Понедельник, 31 октября 2016, 15:16

Депутат Мария Матиос не представила электронную декларацию из-за физической невозможности.

Об этом она сообщила "Украинской правде", отвечая на вопросы.

"Я нахожусь на стационарном лечении с середины сентября, когда система еще не работала, до сих пор. Выйду из больницы - подам", - сообщила она.

"Я об этом письменно предупредила НАПК", - сказала Матиос.

Она также отметила, что "в бумажной декларации 2015 у нее ничего существенного не прибавилось".

"Кроме того, что теперь придется перечислить библиотеку, авторские права на три десятка собственных книг и десяток театральных спектаклей, уточнить количество подаренных картин, коллекцию мотанок, вышивок 19-21 вв., колокольчиков, взять цяцьки - бижутерию, чтобы не потерять бриллианты, стряхнуть пыль с дамских сумочек, платков и шарфов", - отметила Матиос.

Согласно закону, декларации за 2015 год обязаны были подать служебные лица, которые на день начала подачи деклараций (1 сентября) занимали ответственное и особо ответственное положение.

30 октября был последним днем для подачи электронной декларации о доходах.

Все члены Кабинета Министров (премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и министры), а также первые заместители министров и заместители министров подали электронные декларации.

Согласно закону, умышленная неподача декларации наказывается штрафом от 2500 до 3 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оксана Коваленко, УП

Темы: декларации
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