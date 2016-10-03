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Парубий предлагает визовый режим и усиление санкций для РФ

Понедельник, 3 октября 2016, 11:09
Парубий предлагает визовый режим и усиление санкций для РФ
ITAR-TASS

Верховная Рада должна рассмотреть вопросы введения визового режима для россиян и расширения санкций для России.

Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий, открывая согласительный совет.

"В пятницу в России был задержан украинский журналист Роман Сущенко. Российские империалисты пытаются обвинить его в шпионаже. Если раньше в России путинский режим уничтожал свободу слова и преследовал собственных журналистов, то теперь там опасно работать и иностранным журналистам", – сказал он.

Спикер призвал "все страны свободного мира, все международные организации дать жесткую оценку преследованию журналиста – гражданина Украины".

"Также хочу, чтобы мы обсудили следующий вопрос: в начале 2016 года я внес в Верховную Раду проект постановления об обращении к Кабинету министров о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации. Возможно, есть смысл сегодня нам поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с Российской Федерацией", – заявил Парубий.

"А также, я думаю, что, возможно, есть смысл, чтобы мы обсудили вопрос расширения санкций в отношении России. Это компетенция Верховной Рады – и я думаю, что был бы смысл, чтобы мы могли проголосовать этот вопрос", – добавил он

"Мы должны давать жесткую и быструю реакцию на подобные действия, которые происходят в Российской Федерации против украинских журналистов", – убежден глава Верховной Рады.

Алена Рощенко, УП

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Темы: РосcиявизысанкцииВерховная РадаСМИ
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